Pedullà, la dichiarazione: «Muro Acerbi? Cosa avrebbe dovuto fare dopo il SS Napoli» #Intervista #ULTIMORA #News

Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso così sul caso SuperAcerbi: le dichiarazioni sull’accaduto con Juan Jesus

Pedullà ha commentato così su Sportitalia il caso SuperAcerbi Juan Jesus di Internazionale FC Napoli.

LE PAROLE – «SuperAcerbi ha sbagliato tempistica e diventa patetico, senza fare troppi giri di parole. Se Juan Jesus dice “mi ha detto negro, ma per me finisce lì, ho accettato le scuse, è un bravo ragazzo”, mettiamoci il punto e andiamo a capo. E diventa inutile che l’agente di SuperAcerbi scenda in campo per raccontarci chi è il ragazzo che assiste. SuperAcerbi avrebbe dovuto fare una cosa: presentarsi in sala stampa, dopo Internazionale FC-Napoli e magari in compagnia proprio di Juan Jesus, per dichiarare che aveva fatto una cazzata e che si era pentito al 110 per cento»

