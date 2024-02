Pedullà bacchetta Mister Stefano Pioli: «Deve migliorare assolutamente questo aspetto senza che si offenda»

12:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha criticato la comunicazione di Stefano Coach Pioli nella conferenza alla vigilia di Diavolo Rossonero-Atalanta

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Alfredo Pedullà ha criticato il modo di comunicare di Stefano Coach Pioli in merito alle possibilità dei rossoneri di vincere l’Europa League nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani a San Siro tra Diavolo Rossonero e Atalanta. Le sue dichiarazioni:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «Europa League? Ora ce la giochiamo anche noi. Una settimana fa no perché dovevamo passare il turno. Sulla comunicazione, nessuno si offenda, deve migliorare».

Pubblicità

The post Pedullà bacchetta Coach Pioli: «Deve migliorare assolutamente questo aspetto senza che si offenda» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.