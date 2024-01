Pedro Felipe Vecchia Signora Juventina, UFFICIALE l’arrivo del brasiliano! Il comunicato

Pedro Felipe Juve, UFFICIALE l’arrivo del brasiliano! Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli

Pedro Felipe è un nuovo giocatore della Juventus, rinforzo per la Next Gen di Brambilla. Ecco il comunicato del club.

COMUNICATO – «Pedro Felipe de Jesus Gomes è un nuovo giocatore bianconero, arrivato in prestito dal Palmeiras fino a giugno 2024: il giovane difensore brasiliano si unirà alla Juventus Next Gen guidata da mister Massimo Brambilla.

Alto 1.90, classe 2004 – il prossimo 23 maggio compirà 20 anni -, Pedro Felipe è un difensore che è stato impiegato in carriera sia come centrale destro che sinistro e nonostante la giovane età ha già mostrato ottime qualità in campo con le squadre giovanili del Palmeiras – collezionando in carriera 18 presenze con la squadra under 20 del club brasiliano.

Benvenuto nella famiglia bianconera!».

