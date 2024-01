Pedro Felipe Vecchia Signora Juventina: è il giorno dell’arrivo a Torino. TUTTI i dettagli

Pedro Felipe Juve: è il giorno dell’arrivo a Torino. TUTTI i dettagli sul difensore che sarà aggregato alla Next Gen

È il giorno di Pedro Felipe in casa Juventus. Il classe 2004 inizierà oggi la sua avventura con la Next Gen, arriva in prestito con diritto di riscatto per 2 milioni dal Palmeiras.

Il difensore brasiliano sarà aggregato alla squadra di Brambilla, ma subito osservato speciale di Allegri per la Prima Squadra. Nelle prossime ore le visite mediche e le firme con il club bianconero. A riferirlo è La Stampa.

