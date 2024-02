Pedersen fa battere il cuore delle Fc Internazionale Women: «Non vedo l’ora di giocare VS il Como, ecco perchè» #Intervista

Sofie Pedersen, centrocampista delle Inter Women, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match del 3 febbraio contro il Como

Ai microfoni di Inter Tv, Sofie Pedersen, ex centrocampista della Juve attualmente in forza alle Inter Women, emoziona i tifosi con dichiarazioni appassionate.

Ecco cosa dice a 2 giorni dal match della 15^ di Serie A femminile contro il Como, in programma domani 3 febbraio alle 18.

Le parole di Sofie Junge Pedersen in vista di #InterComo #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/1InkUkXxH9 — Inter Women (@Inter_Women) February 1, 2024

VITTORIA COL NAPOLI – «E’ stata una vittoria molto importante col Napoli. L’idea era quella della partita con la Roma, avere noi la palla. Anche se è ultima in classifica, non è stato facile giocare, ma conquistare la vittoria era importante anche per dimostrare che potevamo farcela».

CHE ARIA TIRA ALL’INTER – «C’è una bella atmosfera, positività e molta serietà. Ci sono cose da migliorare, e lavoriamo ogni giorno per questo. Sappiamo che ci sono tante partite ravvicinate in pochi giorni, ma penso sia importante concentrarci su una partita alla volta. Ora c’è il Como».

INTER WOMEN COMO – «Rispettiamo il Como, sarà anche questa una partita difficile. Vogliamo fare il nostro gioco con intensità e coraggio. Non vedo l’ora di giocare, perchè credo davvero in questa squadra»

