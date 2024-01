Pedersen a Fc Internazionale TV: «Orgogliosa della squadra, vincere era molto importante» #Intervista

La centrocampista dell’Inter Women, Sofie Junge Pedersen commenta così il successo ottenuto contro la Roma

Al termine di Inter Roma Femminile, la centrocampista nerazzurra Sofie Junge Pedersen ha commentato così la vittoria ottenuta oggi dalla propria squadra, ai microfoni di Inter TV.

PAROLE – «Sono molto felice e molto orgogliosa della squadra. Era importante vincere anche per chiudere questo periodo difficile. Abbiamo sempre lottato, non abbiamo mai smesso. Vincere oggi era molto importante. Rientro da titolare? Ora sto bene, sono stanca e felice. Sono stata fuori due mesi, ho lavorato tanto in palestra e ringrazio lo staff che mi ha aiutato molto. Sono felice di aiutare la squadra anche in campo, dopo averlo fatto da fuori. Ora c’è il Napoli e sarà una partita da non sbagliare. Voglio ringraziare i tifosi dell’Arena, li abbiamo sentiti vicini per tutta la partita».

