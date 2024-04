Pazzini, la dichiarazione: «Derby? Ac Milan ha più motivazioni dell’Fc Internazionale, il motivo» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex calciatore Giampaolo Pazzini ha analizzato il derby Milan-Internazionale FC, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45 Giampaolo Pazzini ha analizzato ai microfoni di Dazn Milan-Internazionale FC, derby in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45. LE PAROLE – «Chiaro che un giocatore dell’Internazionale FC avrebbe delle motivazioni in più, come il Milan avrebbe delle motivazioni in […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Pazzini: «Derby? Milan ha più motivazioni dell’Internazionale FC, il motivo» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità