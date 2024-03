Pazza pensiero El Cholo: sulla panchina della storica rivale dell’Internazionale F.C.

3 Mar 2024, 07:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giuntoli vorrebbe portare in bianconero l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone. In lui sarebbe visto l'erede ideale di Allegri alla Juventus Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla disputa del primo ottavo di finale in programma fra Internazionale e Atletico Madrid, eppure si parla ancora abbondantemente di quanto l'approccio tattico e mentale degli uomini leoni nerazzurri di

