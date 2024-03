Paventi, la dichiarazione: «Mister Inzaghi ha sorpreso tutti, nessuno in assoluto si aspettava questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi, ha commentato la sfida di Champions League tra Atletico Madrid – Internazionale FC

Andrea Paventi ha analizzato Atletico Madrid-Internazionale FC, in programma questa sera, ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha sorpreso quando ha intrapreso la carriera di allenatore, non tutti pensavano all’inizio che potesse arrivare a questi livelli. Stasera l’Internazionale FC ha due risultati su tre, ma dovrà giocare in uno stadio esaurito e veramente caldo. Lo scorso anno però la squadra è riuscita a superare momenti ambientali pesanti come il Do Dragao lo scorso anno. sanno di dover affrontare la partita con la garra giusta, con grandi duelli»

L’articolo Paventi: «Inzaghi, il Demone nerazzurro, ha sorpreso tutti, nessuno in assoluto si aspettava questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.