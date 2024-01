L’Inter si gode un Pavard vicino a raggiungere il picco della sua carriera

La Gazzetta dello sport celebra Pavard, dopo il primo trofeo vinto con la maglia dell’Inter:

«Pavard è vicino all’apice della sua carriera pur avendo ancora buoni margini di miglioramento e abbina queste prospettive a un’esperienza da veterano.Che fosse un difensore di estrema qualità lo si è capito subito in nerazzurro, ma la vera portata del suo contributo la stanno scoprendo tutti di partita in partita. Altroché difensore: Benji l’interista, idolo delle folle ancor prima di atterrare a Milano, è un giocatore totale in tutte le fasi di gioco. avard ha cominciato ad ampliare il suo raggio d’azione sfruttando gli anni vissuti in una posizione più esterna e ha cominciato a diventare un’arma offensiva in più. Quindi Pavard supporta, spinge e si propone spesso a sostegno della mezzala o dell’esterno come uomo in più in fase di possesso. Non è appunto un caso che contro il Napoli sia stato lui ad arrivare sul fondo e servire il passaggio decisivo a Lautaro Martinez».

L’articolo Pavard, sta per arrivare un momento speciale della sua carriera proviene da Inter News 24.