Pavard punta al rientro anticipato all’Fc Internazionale: il difensore è impaziente e cerchia una gara sul calendario

Benjamin Pavard, infortunatosi nel match tra Atalanta e Inter, punta al rientro anticipato nelle fila nerazzurre: i dettagli

Dopo l’infortunio al ginocchio patito lo scorso 4 novembre durante la sfida contro l’Atalanta, Benjamin Pavard sta per fare il suo ritorno sul terreno di gioco della sua amata Inter.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore francese ha partecipato in modo parziale agli allenamenti di gruppo nella giornata di ieri. Attualmente, l’obiettivo di Pavard è quello di riconquistare un posto nella linea difensiva a tre della squadra, e sembra essere in lizza per essere incluso almeno per un tratto di tempo nella prossima gara di Coppa Italia contro il Bologna. La sua riabilitazione e il progresso mostrato fanno ben sperare per il suo ritorno in campo.

L’articolo Pavard punta al rientro anticipato all’Inter: il difensore è impaziente e cerchia una gara sul calendario proviene da Inter News 24.