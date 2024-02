Pauluzzi (L’Equipe): «Scudetto? In mano all’Fc Internazionale, ma il campionato del Ac Milan…» #Intervista 

Pubblicità

Valentin Pauluzzi, giornalista de L’Equipe, è intervenuto a Milannews24 sullo Scudetto e della lotta a distanza tra Inter e Milan

Intervenuto su Milannews24, il giornalista del L’Equipe Valentin Pauluzzi ha parlato così della lotta Scudetto tra Inter e Milan e del campionato dei rosssoneri.

Pubblicità

SCUDETTO – «No lo scudetto è in mano all’Inter, ma il Milan non credo possa avere rimpianti, questa è la terza stagione che fa 52 punti dopo 24 giornate, il suo lo sta facendo, ovviamente qualche passo falso ma l’Inter sta facendo un campionato quasi perfetto. Bisogna guardarsi più dal fatto che si stia riprendendo dopo aver rischiato di non andare in Champions se non fosse stato per la penalizzazione della Juve. Si sta riconfermando con più tranquillità con un buon margine sulle rivali. Il campionato del Milan è più che buono»

Pubblicità

QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PAULUZZI

L’articolo Pauluzzi (L’Equipe): «Scudetto? In mano all’Inter, ma il campionato del Milan…» proviene da Inter News 24.