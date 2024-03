Pato al Bernabeu, Seedorf nel Derby e Tonali VS la S.S. Lazio, l’approfondimento: il video #SocialNetwork dei gol segnati all’ultimo respiro

Pubblicità

Diffondi Informazione!

00:19, 25 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Tra meravigliosi gol segnati dalla distanza, imprese epiche in #Champions League e reti decisive anche in chiave scudetto, in queste ore è apparso sui canali social del Milan AC, il Diavolo Rossonero, , un video che ritrae alcune delle più belle e significative re …

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità