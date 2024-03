Passerini consiglia Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Lui indispensabile per il #Milan AC, quando non c’è si sente»

15:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Carlos Passerini, noto giornalista, ha parlato dell’assenza di Rafael Leao nella sfida di ieri tra Diavolo Rossonero ed Empoli: #comunicato a Coach Pioli

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha dichiarato:

PAROLE – «C’è un Diavolo Rossonero con Leao e uno senza. Il ragazzo a volte ti fa disperare, ma quando manca si sente maledettamente. La sua assenza per squalifica, unita a quella per (saggio) turnover di Giroud, ha costretto il Diavolo Rossonero a tribolare più del dovuto contro un Empoli arrivato a San Siro per non perdere».

