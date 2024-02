Passerini analizza: «Difesa AC Milan? Sottotono anche per colpa di Maignan. Il francese ha questo problema»

Carlos Passerini, noto giornalista, ha analizzato il momento vissuto da Mike Maignan e il rendimento della difesa del Milan

Dalle colonne del Corriere della Sera, Lucas Passerini ha parlato così del momento di Maignan e della difesa del Milan:

PAROLE – «Se il reparto arretrato sta deludendo e anche perchè Maignan – che resta un campione – attraversa un momento complicato. Dopo Udine non sembra più lo stesso: ha preso due gol quasi identici, sbagliando completamente il gesto tecnico nell’impostazione della parata, sia con Zirkzee del Bologna sia con Mazzitelli a Frosinone. Resta uno dei migliori specialisti al mondo, ma in questo momento sta giocando sotto standard».

