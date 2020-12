Partecipa al Questionario Internazionale sulla Coltivazione di Cannabis!

32 Visualizzazione Totali, 32 Visualizzazioni di Oggi

La prima versione di questo questionario è stata lanciata nel 2012 poiché sembrava che l’opinione pubblica avesse una visione poco realistica dei coltivatori di cannabis. Grazie al contributo di oltre 6500 persone che coltivano cannabis in tutto il mondo, il team di ricerca è stato in grado di pubblicare più di 18 articoli scientifici che hanno contribuito a migliorare le conoscenze della comunità scientifica e del legislatore sulla coltivazione della cannabis. Potete consultare il sito per maggiori dettagli.

Sono tornati nel 2020 con un nuovo questionario, disponibile in più paesi e lingue, adattato a ciò che sta accadendo nel mondo. Si chiede di prenderne parte per aiutare a costruire un ritratto fedele delle persone che coltivano cannabis.

Il sondaggio è progettato per studiare i modelli di coltivazione di cannabis su piccola scala escludendo la canapa per uso industriale ed alimentare (ad es. fibra, semi). Compilare il questionario non dovrebbe richiedere più di 20 minuti.

Chi sta conducendo questa ricerca?

Il sondaggio è stato sviluppato dai membri del Global Cannabis Cultivation Research Consortium (GCCRC), che comprende ricercatori da tutto il mondo interessati a comprendere il settore della coltivazione domestica di cannabis. Per ulteriori informazioni sulle attività del GCCRC, visita il sito internet.

Di seguito un questionario per grower domestici dove trovate incluso anche un modulo sui Cannabis Social Club e l’attivismo in Italia.

Un ringraziamento a Davide Fortin per l’enorme impegno.

Questo è il link:

https://curtin.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8BodMskjrEouvid?&CountryURL=italy



Il questionario fa parte di un progetto internazionale e trovate altri dettagli qui:

https://worldwideweed.nl/