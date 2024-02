Parolo SHOCK su Mister Inzaghi: “Può accettare l’Arabia Saudita”

A poche ore da Inter-Juventus, Marco Parolo ha lanciato un’ipotesi clamorosa sul futuro di Simone Inzaghi. L’ex centrocampista, che per anni ha diviso lo spogliatoio con il tecnico dell’Inter alla Lazio, nel corso del post-partita di Bologna-Sassuolo su Dazn, non ha escluso un possibile addio dell’allenatore nerazzurro a fine stagione in caso di vittoria dello scudetto. Tra le possibilità, oltre alla Premier League, ha fatto in particolare il nome della ricchissima Arabia Saudita.

Queste le dichiarazioni di Parolo: “Inzaghi dovesse vincere il campionato potrebbe avere il diritto di dire: ‘Io qua ho finito. Ho fatto un percorso fantastico, mi sono consolidato come un allenatore vincente. Io più di così cosa posso fare’. Quindi potrebbe accettare una proposta fuori. Dove? Anche Arabia Saudita. Non so se è un profilo a livello di Liverpool, più che altro per una questione di empatia ed è più difficile quando non conosci benissimo la lingua”.

L’opinione di Passione Inter

Più che una notizia, quella rilasciata da Marco Parolo sembrava un’impressione personale sulla base della conoscenza maturata negli anni alla Lazio nei confronti del tecnico. Ad oggi non vi è infatti il minimo sentore che Simone Inzaghi possa dire realmente addio a fine stagione all’Inter, sia in caso di vittoria dello scudetto che senza. Anche perché lo stesso allenatore sta già programmando da settimane la prossima annata di concerto con la dirigenza, come dimostrato dalle trattative avanzate per Taremi e Zielinski.