Parolo sentenzia, la dichiarazione ufficiale: «Rafa Leao è diventato un uomo? Posso dirlo solo se farà questa cosa» #Intervista #News #Ultimora

22:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Parolo sentenzia: «Leao è diventato un uomo? Posso dirlo solo se farà questa cosa». Le parole dell’ex calciatore L’ex calciatore Parolo ha commentato a DAZN la prestazione di Leao dopo Fiorentina-Diavolo Rossonero analizzando quello che dovrà fare il rossonero in UEFA #Europa League. PAROLE – «Dopo una partita come questa contro la Fiorentina dici “sì, bene”, ma […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Parolo sentenzia: «Leao è diventato un uomo? Posso dirlo solo se farà questa cosa» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.