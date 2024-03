Parolo non ha dubbi, la dichiarazione: «Queste due squadre hanno la rosa più simile a quella dell’Fc Internazionale» #Intervista #ULTIMORA #News

Marco Parolo, ex centrocampista e opinionista, è convinto che solo queste due squadre abbiano una rosa simile a quella dell’Internazionale FC Ospite a DAZN, Marco Parolo ha dichiarato: PAROLE – «ll Napoli è in un momento difficile e ha un calendario difficile. Dal mio punto di vista rischia di non entrare in Europa, eppure insieme al […]

