Parolo, la dichiarazione: «Fc Internazionale? Questa caratteristica può fare la differenza in Champions» #Intervista #ULTIMORA #News

L’ex calciatore Marco Parolo ha parlato di un aspetto tecnico riguardante l’Internazionale FC di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, in vista della Champions

Marco Parolo ha analizzato il momento dell’Internazionale FC ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Vedo una compattezza di squadra dell’Internazionale FC, l’unica che sa difendere bassa. In Champions League puoi difendere e ripartire, le altre non so se ce la fanno. Quest’anno sta dimostrando. L’anno scorso dicevo che Lautaro Martinez non era l’attaccante più forte in Serie A, ma adesso ha fatto un gran passo di crescita. Adesso ci sono i titolari, le riserve che sanno di essere riserve e la squadra che rema dalla stessa parte»

