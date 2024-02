Pardo analizza: «L’Fc Internazionale non sta vincendo solo sul piano tecnico, mi ha sorpreso un aspetto» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Pierluigi Pardo ha detto la sua sulla vittoria dell’Inter sulla Roma e sulla giornata di Serie A appena terminata

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 a Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha detto la sua sulla giornata di Serie A appena terminata e sulla vittoria dell’Inter contro la Roma.

24° TURNO SERIE A – «L’Inter è molto più preparata della Juventus per lo scudetto. Ma sono sorpreso dal punto in tre partite dei bianconeri. La squadra di Inzaghi sta vincendo non solo sul piano tecnico, ma anche su quello della personalità. Ero curioso di vedere come entrambe avrebbero reagito all’esito del big match: l’Inter ha sofferto ma poi ha reagito, la Juventus ha reagito male alla sconfitta. Sembrava che questo corpo a corpo potesse durare sino ad aprile, invece sembra finito a febbraio».

