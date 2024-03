“Paratutto” Bento Internazionale F.C., il Ac Milan pensa a lui per il dopo Maignan ma non solo, ecco l’approfondimento: gli altri nomi

29 Mar 2024, 16:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“Paratutto” Bento Internazionale, il Milan pensa a lui per il dopo Maignan ma non solo: gli altri nomi sulla lista dei desideri dei rossoneri per il prossimo anno Aumentano le rivali del calciomercato Internazionale per “Paratutto” Bento. Il #estremo #difensore dell’Athletico Paranaense è finito nel mirino di molte squadre in Europa, tra cui Chelsea, Nottingham Forrest e Wolverhampton. […]

