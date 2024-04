“Paratutto” Bento Internazionale F.C., fissato il #Valore del #estremo #difensore, ecco l’approfondimento: la concorrenza è fitta! #Incredibile

7 Apr 2024, 13:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale segue da tempo “Paratutto” Bento, individuato come potenziale vice Sommer “Time” per la prossima stagione: le ultime sul #estremo #difensore Tra i potenziali candidati per la porta dell’Internazionale figura anche il nome di “Paratutto” Bento. La dirigenza nerazzurra sta valutando attentamente le opzioni per il futuro e l’estremo difensore brasiliano è uno dei giocatori seguiti da tempo. Attualmente, […]

L’articolo “Paratutto” Bento Internazionale, fissato il #valore del #estremo #difensore: la concorrenza è fitta! proviene da Internazionale News 24.