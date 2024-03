Paradosso Mister Max Allegri #Juve: da quando gioca meglio non vince più! I #particolari della situazione

20:02, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Che paradosso per Mister Max Allegri e la Juventus: Repubblica prova a spiegare così la situazione in casa bianconera

La Juventus non sta vivendo un buon momento in campionato e l’ultima vittoria in campionato è quella raggiunta nel finale contro il Frosinone. Di questo e di altro ne ha parlato la Repubblica:

L’ANALISI– La Juve ha bisogno di uscire dal paradosso nel quale s’è fatta imprigionare: da quando è in crisi attacca di più, tira di più, tiene palla di più ma non vince quasi più, mentre quando rispettava i canoni più ortodossi dell’allegrismo vinceva e si era presa il lusso di sognare. Detto che, se solo potesse, Mister Max Allegri farebbe giocare ai suoi un calcio più piacevole, ma per farlo servono basi tecniche oggi assenti. Le assenze hanno avuto un peso, in questo periodo no: una volta è mancato Bremer, poi McKennie, Chiesa c’è spesso ma solo a metà e per una squadra dagli equilibri tanto delicati un minimo calo del livello tecnico può essere esiziale. Non è una scusa, ma una causa almeno parziale di questi risultati negativi.

