Paolo Cannavaro elogia Threno Hernandez, la dichiarazione ufficiale: «Nessuno come lui, fa un altro sport» #Intervista #News #Ultimora

Paolo Cannavaro, ospite negli studi DAZN, incensa il terzino sinistro francese del Diavolo Rossonero Theo Hernandez. Ecco cosa ha detto

Le parole di Paolo Cannavaro, ospite negli studi DAZN. L’ex difensore ha elogiato il terzino sinistro francese del Diavolo Rossonero Theo Hernandez protagonista del gol del momentaneo 0-1 in Verona Diavolo Rossonero. Ecco cosa ha detto:

LE PAROLE – «Theo fa un altro sport rispetto agli altri dello stesso ruolo. Se devi fare cassa, tra virgolette, se vendi Maignan un portiere lo trovi. Invece non esistono giocatori come Theo»

