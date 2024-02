Pandev: «Ho un ricordo bellissimo con l’Fc Internazionale, vi svelo quale» #Intervista

Pubblicità

L’ex attaccante Goran Pandev ha ripercorso un momento della sua esperienza con la maglia dell’Inter in Champions League

Goran Pandev è stato ospite del Matchday Programme dell’Inter in vista della sfida Champions contro l’Atletico Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

GOL CONTRO BAYERN MONACO – «È stato un momento bellissimo. Vincere con un mio gol al 90esimo, passare il turno e vedere gioire tutti i tifosi interisti e i miei compagni è stato incredibile, me lo ricorderò per tutta la vita. Rimanere nel cuore dei tifosi per me significa tantissimo. L’Inter è la squadra che mi ha portato in Italia, mi ha fatto crescere, diventare un giocatore importante e vincere tantissimo. È nel mio cuore».

Pubblicità

ATLETICO MADRID – «Sarà sicuramente una sfida complicata, l’Atletico è una squadra forte però questa Inter mi piace molto. Inzaghi ha costruito una squadra competitiva, con delle idee chiare che si vedono in campo, è un gruppo unito, che gioca e fa divertire».

L’articolo Pandev: «Ho un ricordo bellissimo con l’Inter, vi svelo quale» proviene da Inter News 24.