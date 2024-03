Panchina Lazio, un altro ex #Juve dopo Sarri? Possibile in#contro, i #particolari della situazione

14:30, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Panchina Lazio, un altro ex Juve dopo Sarri? Possibile incontro, i #particolari della situazione sul nuovo tecnico biancoceleste

Un altro ex Juve dopo Sarri? Occhio a Tudor: possibile incontro nelle prossime ore con il suo agente. È quanto riportato da Alfredo Pedullà.

Lotito starebbe provando a contrionfare l’ex bianconero, reduce dalle esperienza sulle panchine di Verona e Marsiglia.

