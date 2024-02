Panchina AC Milan, Potter si allontana: una club di Premier in pressing

Panchina Milan, Potter si allontana dai papabili per la sostituzione di Stefano Pioli: c’è il West Ham in pole

Importante indiscrezione rilanciata dal Telegraph che coinvolge indirettamente anche la panchina del Milan della prossima stagione.

Secondo il noto quotidiano inglese infatti, Graham Potter, accostato anche ai rossoneri per il dopo Stefano Pioli, sarebbe ad un passo dalla panchina del West Ham. Gli Hammers sono in forte pressing e starebbero per arrivare all’accordo definitivo con l’ex Chelsea e Brighton. Prossimi giorni decisivi.

