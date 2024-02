Panchina AC Milan, Mister Stefano Pioli traballa: può rimanere solo in un caso. La condizione per restare a AC Milanello è questa

Panchina Milan, la sconfitta contro il Monza ha ripreso a far traballare la posizione di Stefano Pioli: può rimanere solo in un caso

Come riportato dal Corriere dello Sport, la pesante sconfitta di ieri sera contro il Monza ha incrinato la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan per la prossima stagione.

Il tecnico ha interrotto la striscia positiva con una prestazione veramente sottotono della sua squadra: la società è stata chiara e ha ricordato all’ex Bologna che solo un percorso lungo in Europa potrebbe permettergli di restare anche nella prossima stagione. L’Europa League sarà dunque lo spartiacque decisivo.

