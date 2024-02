Panchina AC Milan, Conte in pole ma resistono tre alternative. Con un sogno imPOSSIBILE all’orizzonte

Panchina Milan, Conte resta in pole ma resistono tre importanti alternative. E all’orizzonte spunta il sogno Klopp

Come riportato da Repubblica, il matrimonio tra Conte e il Milan è pronto ad essere celebrato con la benedizione di Zlatan Ibrahimovic.

Tuttavia un eventuale ingresso in società di un socio arabo o americano potrebbe stravolgere la situazione. In questo senso resistono le candidature di Thiago Motta, Palladino e De Zerbi. E all’orizzonte spunterebbe quello che sembra ad oggi un sogno impossibile: Jurgen Klopp.

The post Panchina Milan, Conte in pole ma resistono tre alternative. Con un sogno impossibile all’orizzonte appeared first on Milan News 24.