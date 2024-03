Palladino scommette su Maldini, la dichiarazione ufficiale: «Stravedo per lui, ha tutto per arrivare a questi palcoscenici» #Intervista #News #Ultimora

10:46,10 Mar 2024, MILANELLO.

Palladino scommette su Maldini: «Stravedo per lui, ha tutto per arrivare a questi palcoscenici». Le sue parole

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match che i brianzoli hanno vinto in casa del Genoa. Di seguito le sue parole su Maldini, giocatore di proprietà del Diavolo Rossonero.

PALLADINO – «Io stravedo per lui, per me ha tutto per fare il calciatore ad alti livelli. E un ragazzo che davvero può arrivare ad altissimi livelli, può ambire anche alla Nazionale. Non si monta la testa perché è un ragazzo sensibile. Sta facendo la differenza nelle ultime 4-5 partite, oggi doveva partire da titolare ma ha avuto un fastidio ieri»

