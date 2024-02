Palladino: «Non è da tutti fare una cosa del genere. Su Carboni dico questo» #Intervista

Pubblicità

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato nel postpartita del match col Milan, vinto per 4-2: le dichiarazioni

Intervenuto nel postpartita di Monza Milan, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino si è espresso così ai microfoni di Dazn.

AMBIZIONI – «Sono sempre d’accordo con Galliani. Era felice ed emozionato nello spogliatoio, abbiamo fatto grande festa. Vero che la gente è un po’ pessimista, va dato valore a quello che stiamo facendo da 1 anno e mezzo. Da neopromossa abbiamo battuto Inter, Juventus, Napoli e Milan. Non è da tutti fare una cosa del genere. Sia io che Galliani diamo valore a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario».

U DI GREGORIO E VALENTIN CARBONI – «Michele ha preso un bel colpo alla testa, ha avuto un taglio sulla fronte. A fine partita mi ha abbracciato ed era felicissimo, sia per la vittoria che per Sorrentino che quando è entrato ha fatto Bene. Valentin? Penso che possa arrivare molto in alto, io stravedo per lui. Ha grandi qualità tecniche, fisiche e soprattutto mentali. Lui si vuole migliorare sempre ogni giorno, ha davvero un grande futuro davanti a lui, Oggi era il primo a difendere, a sacrificarsi. Io stravedo per lui, lo amo. Mi piace tantissimo, ha fatto un grande percorso di crescita e ora si vedono i frutti».

