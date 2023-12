Palladino: «Carboni? Mi piace tanto, ha la mentalità giusta» Le parole del tecnico del Monza sul giovane argentino

Nella conferenza stampa pre Monza Genoa, Raffaele Palladino, ha parlato anche di Valentin Carboni, giovane giocatore in prestito dall’Inter:

«Domani sono tutti pronti, ho l’imbarazzo della scelta. In settimana ho stravolto la squadra quattro o cinque volte in questi giorni e la formazione ancora non la so, ma mi piace lo spirito che hanno avuto i ragazzi nell’avvicinarsi all’appuntamento. Carboni? Valentin è un ragazzo che mi piace tanto. Per atteggiamento mi piace molto. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, lui ma anche tutti gli altri giovani della rosa»

