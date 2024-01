Palladino a Dazn: «Volevamo vincere e si vedeva, nel secondo tempo troppe ripartenze subite» #Intervista

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua al termine del match perso contro l’Inter in campionato

Ai microfoni di Dazn, Raffaele Palladino ha analizzato così il successo rimediato in Monza Inter di stasera.

SULLA SCONFITTA – «Vanno fatti i complimenti all’Inter, sono venuti forti in avanti con grande spirito e forza fisica. Nei primi 20′ hanno avuto tre palle gol. Ci hanno sporcato tante giocate, volevano vincere e si vedeva. Noi siamo stati poco reattivi nelle seconde palle e nelle ripartenze, con qualche giocatore sottotono. Ma va dato merito agli avversari che hanno fatto una grande partita. Noi non abbiamo mollato, senza VAR avremmo riaperto la partita. Sul 2-0 è stata complicata. Nel secondo tempo abbiamo preso troppe ripartenze, l’Inter ci ha fatto male in transizione. Lo spirito della squadra mi è piaciuto. Dobbiamo ricordare che siamo i primi della parte destra della classifica. Vogliamo vincere questo scudetto, non sarà facile ma ci riproveremo».

TROPPI GOL PRESI NEI PRIMI 15 MINUTI – «Quest’aspetto non è semplice. Non c’è una motivazione su cui lavorare. Sono tanti aspetti che incidono. Andare sotto non ci fa piacere perché è complicato riprendere le partite. Compito mio trovare la quadra giusta. Troppe volte, con le big, siamo andati sotto nel punteggio e rimontare è assai complicato. Sarà mio compito trovare la chiave giusta».

QUALE SARÀ L’EVOLUZIONE DI PALLADINO? – «Mi devo focalizzare sulla crescita della squadra. La mia responsabilità è farla migliorare su ogni aspetto, alzando livello e mentalità. Ci sono poi le qualità degli avversari. Non è semplice giocare contro squadre della parte sinistra. Cerchiamo sempre di potercela giocare ma non è semplice. A volte giochiamo a 3, a volte a 4. I principi di gioco sono chiari, gli avversari ci studiano e ci affrontano in maniera diversa. Hanno più timore e ci fa piacere perché ci rispettano. Cerchiamo di fare il nostro meglio, poi può capitare oggi che prendi cinque gol, è la prima volta che ci succede. Serve equilibrio, nel calcio non c’è, io ce l’ho. Abbiamo già resettato, analizzeremo gli errori e pensiamo alla sfida contro l’Empoli».

