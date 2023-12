Pagliuca predica calma all’Fc Internazionale: «La più completa, ma parlare di fuga è prematuro»

Nel giorno del suo compleanno, l’ex portiere nerazzurro Gianluca Pagliuca si è espresso a proposito del momento vissuto dai nerazzurri

Sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Gianluca Pagliuca parla così dell’Inter, nel giorno del suo compleanno.

INTER- «I presupposti sono questi, anche se la Juventus senza coppe è sempre pericolosa, il Milan ha voglia di rivalsa, il Napoli non è morto. L’Inter è la più forte e completa, ma parlare di fuga ancora no, ci andrei cauto. È ancora dura per me. Sommer? Non mi aspettavo così il suo rendimento.

Piacevole sorpresa, anche se tra nazionale, Bayern e Borussia si era dimostrato un buon portiere. Ma non mi sarei mai aspettato un suo exploit nel campionato italiano. Analogie col 1998? In quell’anno avevamo una grande squadra, ma anche un grande avversario come la Juventus. Quest’anno ci sono squadre forti, ma l’Inter è la più completa. Sorteggio Champions? Dico Atletico Madrid. Per l’Inter vorrei evitare City e Real Madrid. Il Barcellona, l’Atletico e il Borussia Dortmund sono le più abbordabili. Quest’anno l’obiettivo primario è il campionato, penso che cercheranno di vincerlo. Poi la Champions League è importante per incassi e guadagni».

