Pagelle Verona Signora Juve: i bocciati sui quotidiani

Pagelle Verona Juve: i bocciati sui giornali. Tante insufficienze ai giocatori di Allegri dopo il pareggio

Sfilza di bocciati in casa Juve dopo il pareggio col Verona. Il peggiore di tutti è Gatti, ma sono tante le insufficienze messe oggi dai giornali ai giocatori di Allegri.

TUTTOSPORT – Gatti 5, Alex Sandro 5, Danilo 5.5, McKennie 5.5, Locatelli 5.5, Kostic 5.5

GAZZETTA DELLO SPORT – Gatti 5, Kostic 5, Szczesny 5.5, Rugani 5.5, Danilo 5.5, Locatelli 5.5

CORRIERE DELLO SPORT – Gatti 5, Danilo 5, Cambiaso 5.5, McKennie 5.5, Kostic 5.5, Yildiz 5.5

