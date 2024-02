Pagelle Verona Signora Juve: Giovannino Vlahovic-Cavallo Pazzo Rabiot salvano Mister Max Allegri, Gatti e Rugani fanno rimpiangere Bremer

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Verona Juve

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Verona Juve.

Pubblicità

Szczesny 6 – Non può nulla sulla prodezza al volo di Folorunsho, anche il tiro di Noslin è forte e ben indirizzato e lo sorprende. Si disimpegna con la solita sicurezza fra i pali.

Pubblicità

Pubblicità

Gatti 5 – È spesso impreciso e da un suo brutto errore in disimpegno arriva il corner del momentaneo 1-0 di Folorunsho. In occasione del 2-1 dei padroni di casa, invece, arriva in ritardo in chiusura. È fuori dal match e nervoso, Allegri corre subito ai ripari. Dal 57′ Alex Sandro 5,5 – Allegri tenta il cambio di modulo inserendolo sulla fascia sinistra. Il brasiliano, però, continua a non incidere soprattutto in zona d’attacco.

Pubblicità

Rugani 5,5 – Male in uscita in occasione della rete di Noslin. Non è Bremer ed il cambio forzato per la squalifica del brasiliano si fa sentire, così come le numerose panchine dell’ultimo periodo. Deve ritrovare continuità e fiducia.

Danilo 6 – È l’ultimo baluardo di una retroguardia privata del suo miglior marcatore, Bremer. Anche lui commette qualche sbavatura, ma è sempre solido ed una sicurezza per i propri compagni.

Cambiaso 6 – Dalla fascia sinistra a quella destra rispetto all’Udinese, si conferma tra i più positivi ed intraprendenti dei suoi. È uno dei pochi a tentare giocate, dribbling e cross. Dall’82’ Weah s.v.

McKennie 5,5 – È in fase calante rispetto alla prima parte di stagione e la manovra offensiva ne risente. Per lunghi tratti del match è fuori dal gioco e poco coinvolto dai compagni.

Locatelli 6 – Fatica da schermo davanti alla difesa, il Verona fa male ed arriva molto spesso al tiro. Si salva con l’imbucata e l’assist per il definitivo 2-2 di Rabiot.

Rabiot 6,5 – Perfetto inserimento in area di rigore e sinistro ad incrociare che non lascia scampo a Montipò. Il centrocampista francese evita un’altra pesantissima sconfitta

Kostic 6 – Suo il tiro che causa il rigore trasformato da Vlahovic per il momentaneo 1-1. È coinvolto ed incisivo sulla fascia sinistra soprattutto nel primo tempo. La prestazione offensiva è positiva, ma poteva fare meglio in entrambi i gol subiti: in uscita su Folorunsho e nella marcatura di Noslin. Dal 57′ Chiesa 6 – Uno squillo col sinistro, alto sopra la traversa, e qualche spunto dei suoi per provare a dare la scossa ai bianconeri. Ancora una volta, però, non basta. La sua migliore versione è ancora lontana.

Vlahovic 6,5 – Trasforma il rigore con grande freddezza cancellando gli ultimi errori. Nella ripresa ha una grande chance di testa ma la palla è leggermente lunga. Con il serbo da gennaio la Juve va sempre in gol. Dall’82’ Milik s.v.

Yildiz 6 – Svaria su tutto il fronte d’attacco ed uno dei pochi a tentare dribbling e superiorità numerica. Ha pochissimi palloni decisivi, però, all’interno dell’area di rigore avversaria. Dal 66′ Alcaraz 6,5 – Ottimo impatto sulla partita con personalità e grande intensità. Fraseggia subito bene con i compagni e non ha paura a verticalizzare. La sua avventura bianconera inizia oggi.

All. Allegri 5 – La Juve non sa più vincere. Quarta partita senza vittoria e crollo verticale dallo scontro diretto perso malamente con l’Inter. Anche oggi nessuna reazione o scatto d’orgoglio per andare a vincerla. E i cambi faranno discutere ancora.

The post Pagelle Verona Juve: Vlahovic-Rabiot salvano Allegri, Gatti e Rugani fanno rimpiangere Bremer appeared first on Juventus News 24.