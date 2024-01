Pagelle Vecchia Signora Juventinantus Women AC Milan Femminile: Staskova croce e delizia, Laurent ci prova

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la terza giornata di ritorno di Serie A Femminile 2023/24: pagelle Juventus Milan

TOP: Laurent, Staskova

FLOP: Bergamaschi

VOTI:

Giuliani 6 – non chiamata a grandi interventi nel primo tempo, attenta quando serve, incolpevole sul gol di Bonansea per il momentaneo 1-0 della bianconera. Non può nulla nemmeno sul gol capolavoro di Cantore

Bergamaschi 5,5 – sembra un po’ fuori dal gioco soprattutto in fase offensiva non riesce ad incidere, il Milan gioca poco dalla sua parte

Piga 6 – partita solida difensivamente parlando, regge la difesa insieme a Swaby con letture tempestive e con fisicità

Swaby 6 – impone il fisico concedendo poche occasioni alla rivale di turno nel reparto offensivo bianconero. Decisiva ad evitare il tris bianconero

Guagni 5,5 – ha la sfortuna che la palla che favorisce il gol di Bonansea le carambola addosso dopo una spizzata di testa di Staskova, un paio di cross interessanti, concede troppo spazio a Cantore in occasione del gol

Cernoia 5,5 – partita dai ritmi non altissimi, può fare di più e ne è consapevole. Prova a lottare in mezzo al campo, con il Milan che fa della sua forza i recuperi alti a centrocampo per ripartire. Cala nella ripresa, sanzionata anche dall’arbitro con un cartellino giallo

Grimshaw 6 – un suo cross in spaccata da il via al gol del pareggio di Staskova. Inserimenti e solita generosità

Vigilucci 5 – tocca pochissimi palloni, poco coinvolta nella manovra, più impegnata a protestare che a giocare (82′ Rubio Avila SV)

Laurent 6,5 – La più pericolosa dell’attacco del Milan Femminile, tutti i pericoli nascono dalla sua velocità. Offre a Staskova l’occasione del pari ma la compagna non ne approfitta con un errore grossolano

Asllani 6– Molto coinvolta dalle compagne e molto dentro il gioco delle rossonere, crea pericoli e ansie per la difesa bianconera. Cala nel secondo tempo e cala la pericolosità offensiva del Milan

Staskova 6 – partita a due facce dell’attaccante rossonera, nel primo tempo si divora un gol provando goffamente la conclusione di tacco, poi ha il merito di segnare il gol del pareggio ma ad inizio ripresa vanifica nuovamente un gol clamoroso sola davanti al Peyreud-Magnin (62′ Dompig 6)

