Pagelle Vecchia Signora Juventinantus Next Gen Vis Pesaro: Rouhi-Savona confezionano “la rete”, errore Daffara VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro

Daffara 5 – Peccato. Davvero. Aveva compiuto 3/4 parate decisive, ma quella papera sulla punizione di Di Paola straccia la vittoria.

Huijsen 6.5 – Azione da manuale per il gol di Rouhi in cui c’è anche il suo zampino. Con molta probabilità la sua ultima in Next Gen: ad attenderlo c’è il Frosinone a gennaio.

Stivanello 6.5 – Partita fisica, di lotta contro un avversario ostico come Sylla. Non gli concede grandi spazi.

Muharemovic 6 – I pericoli principali della Vis Pesaro nascono dal suo binario. Lui comunque commette poche sbavature, sempre attento.

Savona 6.5 – Dal suo destro prende forma il cross vincente per l’1-0 di Rouhi. Ha la possibilità di segnare ma spreca: però è sempre lì, pungente in fase offensiva.

Salifou 6 – È un vecchio ricordo quella doppietta all’Olbia, ma sta cercando di ritornare ai suoi livelli. Un piccolo passo in avanti per carattere e sacrificio. Dal 69′ Comenencia 6.5 – Quello che mancava nei minuti precedenti, il giusto collante tra centrocampo e attacco.

Damiani 6 – Lato positivo: fa un buon filtro davanti alla difesa, schermandola dal centrocampo ospite. Lato negativo: manca spesso di verticalità.

Palumbo 6 – Equilibratore del centrocampo. La posizione la tiene bene: magari si vede poco, ma il suo lavoro dietro le quinte è funzionale per Brambilla.

Rouhi 7 – Aveva flirtato pochi minuti prima con il gol, colpendo un palo. La sblocca con una rete da attaccante d’area, ma non è solo questo: c’è il suo marchio in diverse azioni offensive. Dal 90’+1′ Mulazzi SV.

Cerri 5.5 – 5 minuti di panico in cui calcia tre volte, ma la mira lascia un po’ a desiderare. Bene nel lavoro per la squadra ma serve di più, molto di più in fase offensiva.

Anghelè 5 – Un tiro dalla distanza e poco più: non brilla, ben imbrigliato dalla difesa della Vis Pesaro. Dal 69′ Iocolano 6 – Si inserisce con pericolosità.

All. Brambilla 6 – Subito gol nel miglior momento. I 3 punti sarebbero stati oro.

