Pagelle Vecchia Signora Juventinantus Next Gen Rimini: sprazzi di Sekulov, Hasa prova ad accendere la luce

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen Rimini

DAFFARA 6: poco impegnato, non proprio la miglior partita per mettersi in mostra ma porta a casa un clean sheet meritato.

SAVONA 6: qualche buono spunto offensivo, si trasforma in attaccante aggiunto quando la squadra cerca di aumentare la pressione. I risultati, almeno oggi, non si sono visti più di tanto.

POLI 6.5: il capitano guida la squadra nei momenti di sofferenza. Chiude tutti gli spazi.

MUHAREMOVIC 5.5: buona partita la sua, perde la testa nel finale con due gialli evitabili e tanto nervosismo nelle proteste.

COMENENCIA 6: qualche buona discesa palla al piede, ma anche a lui manca sempre un qualcosa in più.

SALIFOU 6: lotta in mezzo al campo contro tutti gli avversari, un po’ limitato dopo l’ammonizione. (66′ CERRI 5.5: poche occasioni, non riesce a rendersi pericoloso dopo il suo ingresso).

DAMIANI 6: ordinato, gioca sempre coi tempi giusti. Prova a dare una mano nella costruzione dell’azione, ma dietro il Rimini non lascia spazi.

HASA 6.5: è quello a cui si aggrappa la squadra nel finale quando cerca di sbloccarla. Prova ad accendere la luce, ma a volte predica nel deserto.

ROUHI 6: tanta corsa e qualche tentativo di cross che però non va a buon fine. Soffre poco dietro.

SEKULOV 6.5: il più in palla finchè non viene sostituito. Dà la sensazione di poter creare il vantaggio dal nulla, ma in quel frangente pecca di imprecisione. (77′ PALUMBO SV).

GUERRA 5.5: fa la lotta in avanti, in una giornata in cui di palloni da spingere dentro non ce ne sono. (88′ DA GRACA SV).

BRAMBILLA 5.5: la sua squadra non gioca neanche male, ma le manca il guizzo decisivo e la continuità per mettere alle strette il Rimini. Un’altra occasione sciupata per portare a casa tre punti e scalare la classifica.

