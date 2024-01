Pagelle Vecchia Signora Juventinantus Next Gen Pescara: Hasa illumina, Guerra colpisce VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19esima giornata di Serie C: pagelle Juventus Next Gen Pescara

Daffara 6.5 – Bravo a compiere grandi parate nel primo tempo, nonostante i gol subiti prestazione più che sufficiente.

Savona 6.5 – Il difensore è bravo in fase difensiva ma si propone spesso anche in fase offensiva.

Stivanello 6 – Ordinato in difesa, non commette gravi errori.

Muharemovic 6.5 – Fresco di convocazione con la prima squadra, il difensore torna in campo con la Next Gen: buona prestazione del difensore.

Comenencia 6.5 – Autore del secondo gol, è autore di una buona e convincente prestazione.

Salifou 6 – Partita ordinata, con giocate precise. Spesso cercato dagli positi fallosamente.

Damiani 7 – Gol veramente pazzesco nel primo tempo e prestazione complessivamente convicente.

Hasa 7.5 – Continuamente cercato dagli avversari fallosamente, è uno dei più vivi e freschi della Juventus. Prestazione ottima. Luce.

Rouhi 6 – Non crea grandi giocate e non si rende pericoloso, gioca comunque una buona partita.

Guerra 7.5– Autore di due gol, del 3-2 e del 4-2, si rende pericoloso più volte e va vicino alla tripletta in più occasioni. Cecchino. Migliore in campo. Dal 89′ Iocolano sv.

Cerri 6 – Bravo a rendersi pericoloso in qualche occasione Dal 70′ Anghelè 5.5 – Non si rende quasi mai pericoloso.

Brambilla 6.5 – Vince contro Zeman battendolo in rimonta grazie a una prestazione convincente sopratutto nella ripresa.

