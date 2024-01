Pagelle Vecchia Signora Juventina Frosinone Coppa Italia: finalmente Milik! McKennie versione maghetto, certezza Yildiz – VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale: pagelle Juve Frosinone Coppa Italia

VOTI:

PERIN 6: spettatore non pagante, per riscaldarsi stasera deve aspettare che qualche compagno gli passi il pallone.

GATTI 7: dalle sue parti non ci sono pericoli. Uomo in più quando si attacca, con quelle continue sovrapposizioni che mandano in tilt gli avversari.

BREMER 7: perfetto in ogni anticipo, gode proprio nello strappare il pallone dai piedi della avversario non lascia respiro agli attaccanti che transitano dalle sue parti.

DANILO 6.5: ordinaria amministrazione per il capitano, in ripresa dopo le ultime gare no. Stasera non sbaglia nulla.

WEAH 6.5: gli manca un po’ di pulizia tecnica, ma quanto corre! Se Allegri non lo avesse tolto dal campo avrebbe potuto continuare altri tre giorni. (70′ CAMBIASO 6: qualche sgasata delle sue, va anche vicino al gol con una buona azione personale).

McKENNIE 7.5: ennesima partita in cui smentisce le critiche che lo hanno accompagnato la scorsa estate. Corre ovunque e non contento decide di trasformarsi in assistman, con il secondo in particolar modo di pregevole fattura. Gli manca solo quel gol che, continuando così, prima o poi arriverà.

LOCATELLI 6.5: non preciso nella prima frazione, sbaglia qualche appoggio di troppo. Poi strappa il pallone alla difesa avversaria e serve l’assist del 3-0 a Milik. Da lì è un’altra gara. (62′ NICOLUSSI CAVIGLIA 6.5: una mezz’oretta in cui dirige alla perfezione la manovra).

MIRETTI 7: altra conferma dopo l’ottima gara di settimana scorsa contro la Salernitana. Si prende il rigore dell’1-0 con un guizzo imprevedibile, che procederà a ripetere per tutto il resto della sua partita in ogni zona del campo. (62′ ILING-JUNIOR 6: provato ancora mezz’ala, dà risposte positive in un momento in cui non c’è nulla da chiedere alla partita).

KOSTIC 6: male nel primo tempo, con quel gol mangiato a porta vuota. Non la migliore delle giornate, ma nella ripresa è apprezzabile il suo sforzo.

MILIK 8.5: prima del match si augurava di segnare. Detto fatto, ne fa tre e solo il Var gli annulla la gioia del quarto per una serata memorabile. Ma la sua, gol a prescindere, è una partita a tutto tondo: sventaglia e apre il gioco da una parte e dall’altra come il migliore dei registi. (62′ VLAHOVIC 6: si sbatte come può, non gli arrivano però palloni da mettere dentro).

YILDIZ 7.5: due partite con i ciociari e due gol messi a segno. Mostra sprazzi di grande classe ogni volta che tocca il pallone, lo gioca con una semplicità fuori dal comune. E la rete è il solito gioiello del turco. (77′ NONGE SV).

ALLEGRI 8: la Juve di Coppa Italia è tutta un’altra storia rispetto a quella di campionato, più cinica e che bada meno allo spettacolo. 10 gol in due partite, un ritrovato Milik, un Yildiz che si conferma partita dopo partita e 4 gol ad una squadra che in campionato aveva dato mille grattacapi. Se non sono i bianconeri i favoriti per la vittoria del trofeo…

