Pagelle Torres Signora Juve Next Gen: Sekulov devastante, Daffara decisivo, Damiani super

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di Serie C: pagelle Torres Juventus Next Gen.

Daffara 6.5: nel primo tempo rischia il pasticcio rilanciando addosso a Diakite, ma nel secondo compie un intervento decisivo su Scotto quando la partita era ancora in bilico

Stivanello 6: come i compagni di reparto, offre una prestazione di grande impatto difensivo

Poli 6: solita partita di grande sostanza. Lascia il campo in barella all’88’ per un infortunio al ginocchio (88′ Muharemovic 5.5: entra e procura il rigore trasformato da Scotto per un fallo di mano in area)

Stramaccioni 6: non è sempre preciso e pulito negli interventi, ma lotta e dà tutto

Savona 6:

Damiani 7: si toglie lo sfizio del raddoppio della Juve con una perla col sinistro a giro

Palumbo 6: fuori già a fine primo tempo a causa di un’ammonizione pesante (46′ Salifou 6: non entra benissimo in partita, ma cresce col passare dei minuti e va vicino anche al gol)

Hasa 6: si mette meno in evidenza del solito sulla fascia, ma quando ha spazio mette sempre in mostra le sue qualità (80′ Turicchia sv)

Rouhi 6:

Sekulov 8: gol che sblocca il match e assist per la rete di Anghelé. E’ l’uomo in più della Juve

Guerra 6: non riesce mai a trovare il tiro e a rendersi pericoloso, ma il suo contributo al gioco di squadra è sempre prezioso (80′ Anghelé 7: pronti via, entra in campo e segna il suo primo gol tra i professionisti. Partita da sogno)

Brambilla 7: ottavo risultato utile di fila per la Juve che passa in vantaggio, soffre per gran parte del secondo tempo e trova il raddoppio e il tris nel momento opportuno. Azzecca tutti i cambi

