Pagelle Spal Vecchia Signora Juventinantus Next Gen: super Comenencia, Brambilla può sorridere

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23esima giornata di Serie C: pagelle Spal Juventus Next Gen.

DAFFARA 6 – L’estremo difensore è poco impegnato ma non riesce a difendere un altro clean sheet.

SAVONA 6 – Spesso prova qualche incursione offensiva, è autore di una buona partita.

STRAMACCIONI 5.5 – Buona prestazione del difensore centrale, nel finale un po’ nervoso tanto da prendere l’ammonizione. (83′ STIVANELLO SV)

POLI 6 Bene in fase difensiva, ordinato e pulito nei suoi interventi.

COMENENCIA 7.5 – Illuminante nelle sue giocate, anche questa sera è autore di una grande partita e sopratutto di due assist decisivi.

DAMIANI 6.5 Un’altra bella prestazione del centrocampista con il vizio del gol. La sua rete dà tranquillità alla squadra-

HASA 6.5 Lotta in mezzo al campo contro tutti gli avversari ed è una luce per il centrocampo bianconero.

ROUHI 5.5 Non si rende mai particolarmente pericoloso nel corso del match.

SEKULOV 6.5 – Si rende pericoloso con qualche strappo in più occasioni e con qualche conclusione da fuori. (83′ TURICCHIA SV)

DA GRACA 6 Partita ordinata del centravanti, sfortunato nella ripresa con l’infortunio che lo condiziona. (CERRI 6.5 – Poche occasioni ma buone: l’attaccante è bravo a rendersi subito pericoloso e a chiudere il match)

GUERRA 7 – Bravo ad aprire le danze con un bel gol su assist di Comenencia, ed è autore di un buon finale con l’assist per il gol di Cerri.

BRAMBILLA 7 -Dopo lo stop con il Rimini torna al successo la sua Juventus Next Gen con un successo largo contro la Spal. Sesto risultato utile consecutivo e +5 rispetto al girone di andata.

