Pagelle Signora Juve Women Sampdoria: Girelli come voleva Bertolini, Palis pasticcia VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Sampdoria.

Aprile 6.5 – Attenta nel deviare sul palo il tiro di Cuschieri che poteva macchiare il pomeriggio

Cafferata SV – Esce in lacrime dopo un brutto colpo al volto. Dal 9′ Gallina 6.5 – Nella sua Biella si sente a casa, esordio di grande personalità

Sliskovic 5.5 – Un trattore, ma con la palla tra i piedi è insicura e rischia grosso

Calligaris 6 – La nuova insostituibile di Montemurro, Dal 61′ Lenzini 6 – Al risparmio energetico

Gama 6.5 – Nel primo tempo spinge, nel secondo copre. Sempre con tempismo

Girelli 7 – Prima da titolare post infortunio. Centrocampista di bertoliniana memoria, segna anche così. Dal 73′ Moretti SV

Palis 5 – Una quantità di errori inspiegabile, non decolla la sua avventura alla Juventus Women

Garbino 6.5 – Due cross vellutati da sinistra, da uno nasce il gol. Dal 61′ Pelgander –

Thomas – Dal -73′ Berveglieri SV

Bragonzi 6 – Chance da titolare, parzialmente sfruttata. Nel finale spreca l’occasione per trovare il gol

Bonansea 6 – Adattata terzino dopo pochi minuti, è un ruolo che può fare

All. Montemurro 6 – Il lavoro era già fatto, turnover e giovani in campo

