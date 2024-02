Pagelle Signora Juve Women Como: Cantore fa quello che vuole, Lenzini miracolosa VOTI

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Como

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: pagelle Juventus Women Como.

Peyraud-Magnin 7 – Doppio riflesso top a inizio ripresa: la partita si sarebbe complicata parecchio

Lenzini 7.5 – Salva due gol fatti (il primo non si capisce neanche come) e per poco non ne segna uno con una bordata dai 40 metri. Dal 63′ Gama 6 – Continuità di minutaggio dopo la partita giocata per intero in Coppa

Salvai 6.5 – Torna dal dimenticatoio in cui era stata stipata in questo 2024. Sicura ed assiste la doppietta Girelli

Cascarino 6.5 – Recuperi in velocità ed impostazione fluida: oggi solo la parte buona del repertorio

Boattin 7 – Ritrova il gol a cui un tempo era avvezza, arrembante

Caruso 6 – Vorrebbe ritrovare gol e smalto. Montemurro le concede un po’ di riposo: può essere propedeutico. Dal 55′ Palis 6 – Si mette in mezzo a impostare e frangere

Grosso 6.5 – Slalomeggia e si inserisce, qualità e quantità a servizio della squadra. Come sempre. Dal 63′ Thomas 6 – Deve recuperare la forma di un paio di mesi fa, difficile giocando così poco.

Cantore 7.5 – Elettrica sulla destra, il Como prende la scossa tutte le volte che va sul fondo. Doppio assist e tante giocate, fa quello che vuole

Echegini 6 – Vispa ma ancora non perfettamente integrata in tutte le situazioni di gioco. Dal 76′ Pelgander SV

Garbino 7 – Stappa il match e lo chiude mandando in porta Thomas. È una delle giornate in cui la sua luce è accesa

Girelli 7 – Torna titolare anche in campionato e ‘stranamente’ ne mette due. Infortunio alle spalle: si poteva accelerare il suo rientro? Difficile dirlo. Dal 76′ Bragonzi SV

All. Montemurro 7 – Archivia la pratica Como con una cinquina. Partita fluida e controllata, mantiene il secondo posto ma restano anche gli otto punti di distanza dalla Roma

