Pagelle Signora Juve Udinese: i voti ai protagonisti del match

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juve Udinese



I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juve Udinese.

Pubblicità

TOP: Cambiaso

FLOP: Alex Sandro, Locatelli

VOTI: a fine partita

The post Pagelle Juve Udinese: i voti ai protagonisti del match appeared first on Juventus News 24.