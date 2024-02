Pagelle Signora Juve Sampdoria Primavera: i voti ai protagonisti del match

I voti ai protagonisti del posticipo di Vinovo: ecco le pagelle di Juve Sampdoria Primavera

I voti ai protagonisti di Juve Sampdoria Primavera. Nel posticipo di lunedì 19 febbraio 2024 la squadra di Montero ospita a Vinovo i pari età della Samp.

Vinarcik 6,5; A. Montero 6, Martinez Crous 6,5, Gil Puche 7; Savio 6, Ngana 6,5, Mazur 6, Pagnucco 7; Florea 6,5 (80′ Crapisto s.v.), Finocchiaro 6,5 (64′ Scienza 6); Pugno 7 (73′ Vacca s.v. (80′ Biggi s.v.)). All. Montero 6,5

