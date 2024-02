Pagelle Sassuolo AC Milan Femminile: Grimshaw ci prova, Soffia errore decisivo

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la giornata 16 della Serie A Femminile 2023/24: pagelle Sassuolo Milan

TOP: Grimshaw

FLOP: Soffia

VOTI:

Giuliani 6 – Incolpevole sul gol del Sassuolo di Sabatino dal dischetto. È la prima occasione di tiro che il Sassuolo sfrutta. Per il resto sicura sulle uscite e attenta quando serve

Mesjasz 5,5 – in difficoltà quando il Sassuolo accelerara, prende un’ ammonizione evitabile

Piga 5,5 – attenta quando serve, brava più di una volta a leggere le iniziative avversarie. Cala nel secondo tempo rischiando più di una volta

Bergamaschi 5,5 – prova a rendersi pericolosa proponendosi spesso in avanti, i suoi cross sono rivedibili. Cala nella ripresa sbagliando quasi tutto (68′ Guagni 6)

Soffia 5 – la peggiore in campo. Tanti errori compreso quello che porta al rigore poi trasformato da Sabatino e le costa il cartellino giallo (76′ Fusetti SV)

Grimshaw 6 – la migliore delle rossonere nel primo tempo, le iniziative pericolose partono dai suoi piedi Mascarello 6 – poco coinvolta nella manovra, sbaglia poco quando le capita il pallone tra i piedi (68′ Ijeh 6)

Dubcova 5,5 – lontana parente da quella vista in Coppa Italia proprio contro le neroverdi. (46’Laurent 6,5)

Nadim 5,5 – quella che prova a creare più pericoli, si divora il gol dello 0-1 (46’Vigilucci 6)

Dompig 6 – molto attiva sulla fascia, una spina nel fianco con la sua velocità

Staskova 5,5 – non riceve praticamente nessun pallone giocabile. Ben contenuta dalle avversarie

