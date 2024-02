Pagelle Sampdoria AC Milan femminile: Dompig show, Marinelli non incide

I voti e i giudizi alle protagoniste del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Sampdoria Milan femminile

TOP: Dompig, Rubio Avila

FLOP: Marinelli

VOTI

Giuliani 6 – Prova ad impedire il gol del momentaneo 1-0 della Sampdoria ma la distanza del tiro di Tarenzi è troppo ravvicinata. Per il resto poco impegnata

Soffia 6 – Propositiva in avanti, quando può prova a spingere e creare pericoli per la difesa della Sampdoria, attenta in difesa

Piga 6 – Attenta quando serve in difesa, non corre molti rischi, incolpevole sul gol della Sampdoria. Esce a fine primo tempo (46′ Fusetti 6)

Mesjasz 6 – Da qualche partita ha il compito di non far rimpiangere l’assenza di Swaby. Ci riesce a tratti, qualche buona giocata nell’avviare le azioni del Milan

Guagni 6 – Sfiora la rete con un buon colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, attenta in difesa e propositiva in attacco.

Silvia Rubio 7 – E’ la sua giornata insieme a quella di Dompig. Trova il primo gol con la maglia rossonera e fornisce l’assist proprio all’attaccante per il gol dell’1-3 (70′ Mascarello 6)

Grimshaw 6,5 – la più attiva e reattiva nell’unica fase di leggera difficoltà della manovra rossonera. Solità generosità, si divora il gol del possibile poker.

Dubcova 6,5 – sempre più convincente. Con una grande giocata serve l’assist che porta al gol del momentaneo 1-2 del Milan

Dompig 7,5 – La migliore tra le rossonere, pareggia il match nel momento di più difficoltà delle rossonere e lo chiude siglando la doppietta personale (81′ Vigilucci SV)

Marinelli 5,5 – Non incide. Unica buona giocata nel primo tempo ma che non porta al gol. Cala pian paino nel corso del match. Sostituita nella ripresa (70′ Staskova 6)

Nadim 6 – Una delle più attive, sfiora in un paio di occasioni il gol ma non è precisa (70’Ijeh 6)

